Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в США, есть пострадавшие

Сразу началась поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли пострадавших и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь. Тем, кто находился в критическом состоянии, оказали помощь и отправили в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.