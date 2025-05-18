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В Бруклинский мост врезался мексиканский военный корабль, есть пострадавшие

В результате столкновения одна из мачт судна упала на палубу.

Источник: Аргументы и факты

Несколько человек получили ранения после того, как корабль военно-морских сил (ВМС) Мексики «Куаутемок» врезался в Бруклинский мост в американском городе Нью-Йорке, сообщила газета New York Post.

Судно прибыло в порт с праздничным визитом. Его экипаж составляет 277 человек.

В результате столкновения с мостом одна из мачт корабля упала на палубу.

После случившегося спасатели приступили к поиску людей, которые оказались в воде. Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, в марте 2025 года в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд) большое контейнерное судно на реке Патапско врезалось в мост Key Bridge, часть которого после столкновения обрушилась. При этом корабль загорелся и затонул.