В США предрекли Украине плохие новости после звонка Путина и Трампа

«Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать еще хуже. И я с нетерпением жду, что произойдет в понедельник, потому что это может быть в самом деле большой день», — заявил Дэвис на своем youtube-канале, намекая на предстоящий телефонный разговор Трампа и Путина. Он отмечает, что у Киева по сути только два выхода: согласиться на переговоры с Россией, либо же продолжить боевые действия, которые, по итогу, приведут к проигрышу.