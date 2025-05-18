В США предрекли Украине плохие новости после звонка Путина и Трампа

Разговор Путина и Трампа по телефону приведет к невыгодной для Киева сделке, уверен военный эксперт Дэвис.
Планируемый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может привести к заключению соглашения, которое окажется невыгодным для Украины. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать еще хуже. И я с нетерпением жду, что произойдет в понедельник, потому что это может быть в самом деле большой день», — заявил Дэвис на своем youtube-канале, намекая на предстоящий телефонный разговор Трампа и Путина. Он отмечает, что у Киева по сути только два выхода: согласиться на переговоры с Россией, либо же продолжить боевые действия, которые, по итогу, приведут к проигрышу.
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить по телефону с Владимиром Путиным вопрос урегулирования украинского конфликта. После этого американский лидер планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Также госсекретарь США Марко Рубио признался, что Трамп жаждет как можно быстрее организовать уже личную встречу с российским главой.