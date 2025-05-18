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Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Васильевке в Запорожской области

В результате атаки пострадали двое мирных жителей.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на воскресенье украинские вооруженные силы нанесли ракетный удар по городу Васильевка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

По его словам, в результате атаки пострадали двое мирных жителей. Они получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Власти и медики делают все возможное для их скорейшего выздоровления.

Ранее в Курской области завели уголовное дело о теракте после обстрела украинскими боевиками автостоянки в деревне Будище. Находившаяся там женщина получила ранение.