ФБР считает взрыв бомбы в Палм-Спрингс терактом

Представитель ФБР подчеркнул, что ведомство установит, относится ли инцидент к международному или внутреннему терроризму. По его словам, клиника стала прямой мишенью. В интересах следствия Дэвис отказался раскрывать имя подозреваемого, сообщает ТАСС, ссылаясь на CBS News.