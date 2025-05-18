У России появился мощный истребитель дронов, способный уничтожать БПЛА «Лютый»

Новый истребитель дронов сконструирован на базе самолета Як-52 (на фото).
В России инженеры презентовали новый истребитель дронов Як-52Б2, разработанный на базе учебно-тренировочного самолета Як-52. Данный летательный аппарат предназначен для борьбы с БПЛА самолетного типа, в частности с дронами «Лютый». Об этом пишут telegram-каналы.
«Одно из российских опытно-конструкторских бюро, специализирующихся в сфере авиастроения, провело глубокую модернизацию учебно-тренировочного самолета Як-52 в модификацию Як-52Б2 — самолет противодействия БПЛА. Легкомоторный Як-52Б2 способен поражать как БПЛА самолетного типа противника. Например, Ан-196 “Лютый”», — сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель». Это первый отечественный легкомоторный истребитель беспилотников.
Отмечается, что новая разработка оснащена передовой авионикой, радиолокационной станцией кругового обзора, а также полуавтоматическим карабином 12-го калибра. Из-за высоких летных качеств истребитель может приблизиться к вражескому беспилотнику, сравнять с ним скорость и нанести удар по цели. Як-52Б2 предназначен также для борьбы с легкомоторными самолетами, такими как Aeroprakt A-22, используемыми в беспилотном режиме.
Ранее сообщалось, что в РФ началось серийное изготовление компактного ударного БПЛА «Тювик». Данный дрон является уменьшенной модификацией беспилотника «Герань», который получил широкое применение в ходе спецоперации. Беспилотник предназначен для работы на передовой, устойчив к средствам РЭБ и способен эффективно поражать бронированную технику противника.