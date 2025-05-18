У России появился мощный истребитель дронов, способный уничтожать БПЛА «Лютый»

Отмечается, что новая разработка оснащена передовой авионикой, радиолокационной станцией кругового обзора, а также полуавтоматическим карабином 12-го калибра. Из-за высоких летных качеств истребитель может приблизиться к вражескому беспилотнику, сравнять с ним скорость и нанести удар по цели. Як-52Б2 предназначен также для борьбы с легкомоторными самолетами, такими как Aeroprakt A-22, используемыми в беспилотном режиме.