Марочко заявил об активном продвижении ВС РФ на важном направлении

«Естественно, самый активный участок — район Красноармейска и его окрестностей. За всю эту неделю Минобороны объявило об освобождении ряда населенных пунктов. Также хочу отметить, что это направление очень сложное и, невзирая на то, что противник всячески сопротивляется, продвижение есть у нас как северо-восточнее Красноармейска, так и юго-западнее», — отметил Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российские войска продвигаются также на стыке ДНР и Запорожской области. Эксперт отметил, что в целом российская армия контролирует около 80% Донецкой республики.