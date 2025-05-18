Марочко заявил об активном продвижении ВС РФ на важном направлении

Российские военные заметно продвинулись в сторону Красноармейска, отметил Марочко.
За последнюю неделю российские военные заметно активизировались на красноармейском (покровском) направлении, продвинувшись на этом фронтовом участке. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Данное направление важно в первую очередь тем, что освобождение Покровска (Красноармейска) сможет нарушить целую логистическую цепь украинской армии.
«Естественно, самый активный участок — район Красноармейска и его окрестностей. За всю эту неделю Минобороны объявило об освобождении ряда населенных пунктов. Также хочу отметить, что это направление очень сложное и, невзирая на то, что противник всячески сопротивляется, продвижение есть у нас как северо-восточнее Красноармейска, так и юго-западнее», — отметил Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российские войска продвигаются также на стыке ДНР и Запорожской области. Эксперт отметил, что в целом российская армия контролирует около 80% Донецкой республики.
Боевые действия проходят на различных фронтовых участках, но основное внимание уделяется именно красноармейскому направлению. Утрата Красноармейска Украиной приведет к разрушению всей логистической структуры снабжения южной группировки ВСУ. Об этом рассказывал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. После освобождения ВС РФ Курской области именно под Красноармейск украинские войска перебросили свои силы.