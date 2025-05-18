В Киеве и Киевской области прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Общественное».
Кроме того, взрывы произошли в Киевской области.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области звучат сирены.
В Киевской областной военной администрации заявили, что на территории региона работают силы противовоздушной обороны.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги.