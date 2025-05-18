Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве и Киевской области прогремели мощные взрывы

В ряде областей Украины звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Общественное».

Кроме того, взрывы произошли в Киевской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области звучат сирены.

В Киевской областной военной администрации заявили, что на территории региона работают силы противовоздушной обороны.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги.