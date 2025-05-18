Опубликовано видео с бойцом ВС РФ, который пробыл в тылу Украины три дня

«История. Лежу я тут такой, поднимаю голову из пончо (антидроновое одеяло — прим. URA.RU), смотрю, украинцы, каска синей изолентой перемотана», — рассказал Бородавко. В это время он находился в лесополосе, корректируя огонь своих сослуживцев при этом стараясь, чтобы его не заметили бойцы ВСУ. Так он пролежал три дня. Благодаря в том числе действиям Бородавко российским солдатам удалось заметно осабить украинские ряды и закрепиться в Александрополе.