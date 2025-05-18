Опубликовано видео с бойцом ВС РФ, который пробыл в тылу Украины три дня

Солдаты РФ три дня сидел в тылу ВСУ, корректируя огонь сослуживцев.
Российский боец из третьего штурмового батальона 242-го полка Дмитрием Бородавко три дня сидел в тылу, окруженный украинскими войсками у Александрополя. Об этом рассказал сам военный.
«История. Лежу я тут такой, поднимаю голову из пончо (антидроновое одеяло — прим. URA.RU), смотрю, украинцы, каска синей изолентой перемотана», — рассказал Бородавко. В это время он находился в лесополосе, корректируя огонь своих сослуживцев при этом стараясь, чтобы его не заметили бойцы ВСУ. Так он пролежал три дня. Благодаря в том числе действиям Бородавко российским солдатам удалось заметно осабить украинские ряды и закрепиться в Александрополе.
Данный населенный пункт в ДНР был освобожден накануне. Активное участие в боях принимали бойцы из группировки «Центр». Благодаря корректировке огня и своевременной передаче информации российским силам удалось завести в Александрополь пехотные подразделения и закрепиться на новых рубежах. Офицеры отмечали, что освобождение Александрополя позволит российским военным продвинуться дальше.