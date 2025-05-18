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Рейс мексиканского парусного фрегата в Нью-Йорк завершился десятками жертв

Мексиканский парусный корабль Cuauhtémoc 17 мая сломал мачты об нью-йоркский Бруклинский мост.

Мексиканский парусный корабль Cuauhtémoc 17 мая сломал мачты об нью-йоркский Бруклинский мост. Подробности приводит New York Post.

По имеющимся данным, после того, как одна из мачт врезалась в конструкцию, повреждения получили и другие две.

Как указали в NYP, в результате инцидента пострадали несколько десятков пассажиров, находившихся на борту фрегата, — трое из них получили крайне тяжелые травмы. Согласно имеющейся информации, в плавание на Cuauhtémoc должны были отправиться 277 человек.

К сожалению, это не единственный трагический инцидент, который произошел в Соединенных Штатах 17 мая. Ранее стало известно о взрыве со смертельным исходом в Калифорнии, который правоохранители уже классифицировали как террористический акт.