Две квартиры потушили пожарные в Приморье

Квартира на первом этаже загорелась на Ленинградской в Уссурийске. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Установлено, что к моменту приезда специалистов из квартиры шел сильный дым. Выяснилось, что загорелся диван. Всего пострадала площадь четыре квадратных метра. Никто не пострадал, причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.
Также электрические щиты на 3, 4, 5 этажах воспламенились в жилом доме на Военном Шоссе во Владивостоке. Специалисты быстро ликвидировали огонь. Причина пожара и ущерб также устанавливаются.
Отметим, что из 39 зафиксированных за сутки пожаров сотрудники МЧС реагировали на 18. Их привлекали на возгорания мусора в Находке, Партизанске, Уссурийском городском округе и в Спасском округе, на один пал сухой растительности в Артемовском городском округе.