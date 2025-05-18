Две квартиры потушили пожарные в Приморье

Отметим, что из 39 зафиксированных за сутки пожаров сотрудники МЧС реагировали на 18. Их привлекали на возгорания мусора в Находке, Партизанске, Уссурийском городском округе и в Спасском округе, на один пал сухой растительности в Артемовском городском округе.