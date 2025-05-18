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Две квартиры потушили пожарные в Приморье

Всего за минувшие сутки зафиксировано 39 пожаров.

Источник: МЧС РФ

Квартира на первом этаже загорелась на Ленинградской в Уссурийске. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Установлено, что к моменту приезда специалистов из квартиры шел сильный дым. Выяснилось, что загорелся диван. Всего пострадала площадь четыре квадратных метра. Никто не пострадал, причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Также электрические щиты на 3, 4, 5 этажах воспламенились в жилом доме на Военном Шоссе во Владивостоке. Специалисты быстро ликвидировали огонь. Причина пожара и ущерб также устанавливаются.

Отметим, что из 39 зафиксированных за сутки пожаров сотрудники МЧС реагировали на 18. Их привлекали на возгорания мусора в Находке, Партизанске, Уссурийском городском округе и в Спасском округе, на один пал сухой растительности в Артемовском городском округе.