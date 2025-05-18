Три гражданки Узбекистана пытались ввезти в Турцию шесть килограммов золота… в половых органах

По данным следствия, внимание сотрудников службы безопасности привлекли три пассажирки рейса из города Чимкент (Казахстан). Женщин остановили для углублённой проверки. Осмотр багажа ничего не дал — он оказался чист. Однако при прохождении через рентгеновский сканер система зафиксировала подозрительную плотность в районе нижней части тела.