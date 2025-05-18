Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолет вернулся в аэропорт

В воскресенье самолёт авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Иркутск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня в 08:00 по местному времени во время полёта по маршруту Новосибирск — Иркутск самолёт Boeing-738 авиакомпании “Сибирь” был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неполадок», — говорится в сообщении.
На борту самолёта находилось более 160 пассажиров. В данный момент самолёт отстранён от полётов. Для выполнения рейса был выделен резервный борт.