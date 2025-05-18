Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолет вернулся в аэропорт

«По предварительным данным, сегодня в 08:00 по местному времени во время полёта по маршруту Новосибирск — Иркутск самолёт Boeing-738 авиакомпании “Сибирь” был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неполадок», — говорится в сообщении.