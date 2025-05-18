На Западе указали на полное фиаско Киева на переговорах после провокаций Зеленского

«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто дает Москве повод на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — говорится в материале. Авторы издания также подчеркивают, что подобная инициатива Зеленского, который изначально требовал личного присутствия президента России Владимира Путина, не понравилась американскому лидеру Дональду Трампу. Действия Зеленского спровоцировали очередную волну недоверия к Киеву со стороны РФ.