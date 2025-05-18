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При столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке пострадало около 20 человек

Всего на борту военного корабля находилось 277 моряков.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 19 человек получили травмы при столкновении мексиканского военного корабля с Бруклинским мостом в Соединённых Штатах, заявил мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс.

Он уточнил, что речь идёт о членах экипажа. Всего на борту корабля находилось 277 моряков.

«Четверо — серьёзно», — заявил Эрик Адамс.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Напомним, парусное судно флота Мексики врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Одна из мачт упала на палубу. Мост не получил повреждений.

Ранее сообщалось, что спасатели приступили к поиску людей, которые оказались в воде.