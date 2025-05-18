При столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке пострадало около 20 человек

Не менее 19 человек получили травмы при столкновении мексиканского военного корабля с Бруклинским мостом в Соединённых Штатах, заявил мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс.
Он уточнил, что речь идёт о членах экипажа. Всего на борту корабля находилось 277 моряков.
«Четверо — серьёзно», — заявил Эрик Адамс.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Напомним, парусное судно флота Мексики врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Одна из мачт упала на палубу. Мост не получил повреждений.
Ранее сообщалось, что спасатели приступили к поиску людей, которые оказались в воде.