Пыталась сжечь мусор, но спалила дачу женщина из Хабаровского края

О возгорании в часть сообщила не хозяйка участка, а старший инспектор Госпожнадзора и специалист администрации, проходящие мимо. До приезда огнеборцев они своими силами пытались ликвидировать очаг: использовали ранцевый огнетушитель. Но окончательно устранить горение смогли лишь спасатели, подоспевшие на подмогу. Пострадали 10 метров забора и истлела сухая трава на 60 квадратов.