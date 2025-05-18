Пыталась сжечь мусор, но спалила дачу женщина из Хабаровского края

Пламя могло распространиться на соседние угодья и сжечь все на своем пути, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
О возгорании в часть сообщила не хозяйка участка, а старший инспектор Госпожнадзора и специалист администрации, проходящие мимо. До приезда огнеборцев они своими силами пытались ликвидировать очаг: использовали ранцевый огнетушитель. Но окончательно устранить горение смогли лишь спасатели, подоспевшие на подмогу. Пострадали 10 метров забора и истлела сухая трава на 60 квадратов.
Сама виновница, которая решила избавиться от мусора легким способом, привлечена к ответственности. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.