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Пыталась сжечь мусор, но спалила дачу женщина из Хабаровского края

Ванинские и советско-гаванские пожарные вовремя смогли потушить огонь на даче садового товарищества «Волна» в Ванино.

Источник: Freepik

Пламя могло распространиться на соседние угодья и сжечь все на своем пути, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

О возгорании в часть сообщила не хозяйка участка, а старший инспектор Госпожнадзора и специалист администрации, проходящие мимо. До приезда огнеборцев они своими силами пытались ликвидировать очаг: использовали ранцевый огнетушитель. Но окончательно устранить горение смогли лишь спасатели, подоспевшие на подмогу. Пострадали 10 метров забора и истлела сухая трава на 60 квадратов.

Сама виновница, которая решила избавиться от мусора легким способом, привлечена к ответственности. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.