Силы ПВО за ночь сбили над территорией РФ семь украинских беспилотников

В ночь на 18 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что четыре дрона уничтожили над территорией Белгородской области, еще три — над Брянской.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канал Министерства обороны РФ.
Ранее в городе Горловка Донецкой Народной Республики ДНР украинский дрон атаковал школьный автобус.
Помимо этого, в результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погиб мирный житель. Беспилотник целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельского Шебекинского округа.