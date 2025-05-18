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Силы ПВО за ночь сбили над территорией РФ семь украинских беспилотников

В ночь на 18 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 18 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что четыре дрона уничтожили над территорией Белгородской области, еще три — над Брянской.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Ранее в городе Горловка Донецкой Народной Республики ДНР украинский дрон атаковал школьный автобус.

Помимо этого, в результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погиб мирный житель. Беспилотник целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельского Шебекинского округа.