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Мертвого тигра принесло волнами к берегу во Владивостоке

В бухте Емар, недалеко от Всероссийского детского центра «Океан», волнами прибило тело тигра.

В бухте Емар, недалеко от Всероссийского детского центра «Океан», волнами прибило тело тигра. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash со ссылкой на местных жителей и очевидцев.

Причины гибели хищника пока неизвестны. Специалисты обследуют место находки, чтобы определить, было ли это убийство или животное погибло по естественным причинам.

Тигр — краснокнижное животное, и каждая такая находка вызывает серьезную обеспокоенность у экологов и зоозащитников. В ближайшее время ожидаются комментарии от правоохранительных органов и представителей природоохранных ведомств.

Напомним, что в Приморском крае обитает популяция амурских тигров, находящихся под угрозой исчезновения. Однако в последнее время полосатые хищники в регионе начали выходить к людям, нападать на домашних животных и человека.