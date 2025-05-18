В дачном поселке под Красноярском два дома уничтожены огнем

В садовом обществе «Строитель», расположенном вблизи станции Таежный Манского района, произошел пожар, в результате которого полностью сгорели два садовых дома.
Общая площадь, охваченная огнем, составила 112 квадратных метров.
Для ликвидации возгорания на место происшествия были направлены две единицы пожарной техники и восемь человек личного состава. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и не допустить жертв.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Владельцам уничтоженного имущества предстоит оценить ущерб и начать восстановление построек.
Как ранее писал «МК в Туле», в Минусинском районе произошел пожар на базе отдыха из-за обрыва проводов. Предварительные данные указывают на то, что причиной возгорания стал обрыв электрических проводов, находившихся рядом с базой.