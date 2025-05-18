На Украине продают в интернете учебные пособия НАТО по ведению боевых действий.
Жители Украины начали массово продавать в интернете учебные пособия и методические материалы НАТО, предназначенные для ВСУ. На это обратили внимание российские журналисты, проанализировав украинские сайты, специализирующиеся на онлайн-продаже вещей.
«Среди выставленных на продажу материалов встречаются такие издания, как “Деятельность механизированных подразделений с учетом стандартов НАТО”, “Стандарты НАТО и их адаптация на Украине на период действия военного положения” и другие пособия», — передает РИА Новости. Причем все издания ориентированы на опыт американских военных. Основной акцент также делается на использовании западной военной техники.
Зачастую выставленные на продажу издания имеют только частичный перевод на украинский язык — с английского. Среди объявлений можно найти не только переведенные материалы, но и оригинальные издания на английском языке.
До этого также сообщалось, что сами украинские военные не стесняются продавать в интернете гуманитарную помощь, которую им высылают страны НАТО. На продажу, например, выставляются сухпайки, военное обмундирование и другие товары. Во время вторжения ВСУ в Курскую область мародеры расхищали магазины и потом продавали водку на онлайн-площадках.