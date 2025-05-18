Украинцы придумали, как заработать на учебных пособиях НАТО для ВСУ

До этого также сообщалось, что сами украинские военные не стесняются продавать в интернете гуманитарную помощь, которую им высылают страны НАТО. На продажу, например, выставляются сухпайки, военное обмундирование и другие товары. Во время вторжения ВСУ в Курскую область мародеры расхищали магазины и потом продавали водку на онлайн-площадках.