В Ташкентской области задержана преступная группа, торговавшая чужими автомобилями, разобранными на запчасти

В ходе доследственной проверки и последующего расследования выяснилось, что подозреваемый в период с февраля по апрель 2025 года реализовал целую серию продуманных мошеннических схем. Он пользовался доверием людей, брал автомобили в аренду или обещал продать их по высокой цене.