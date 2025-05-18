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В Ташкентской области задержана преступная группа, торговавшая чужими автомобилями, разобранными на запчасти

Vaib.uz (Узбекистан. 18 мая). Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкентской области группу лиц, подозреваемых в серии мошенничеств, связанных с незаконным завладением автомобилями и их разборкой на запчасти с последующей продажей.

Источник: Vaib.Uz

История началась с обращения жителя Алмалыка, который заявил, что 31-летний местный житель без его ведома продал его автомобиль марки Malibu-2, а полученные деньги присвоил.

В ходе доследственной проверки и последующего расследования выяснилось, что подозреваемый в период с февраля по апрель 2025 года реализовал целую серию продуманных мошеннических схем. Он пользовался доверием людей, брал автомобили в аренду или обещал продать их по высокой цене.

Следствие установило, что подозреваемый разбирал похищенные автомобили и реализовывал их по частям. В этом ему помогали двое автомехаников из Наманганской области. Совместно они использовали специальное оборудование для подделки номеров кузовов и двигателей.

Во время обысков были изъяты вещественные доказательства: три автодвигателя, поддельные идентификационные номера, компьютер, болгарка, резак по металлу, а также передняя часть разрезанного автомобиля.

В отношении подозреваемого и его сообщников возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

Если вы также стали жертвой действий этой группы, обращайтесь в управление внутренних дел Ташкентской области.