Стал известен мотив теракта у клиники ЭКО в Калифорнии

По данным портала BNO, подозреваемый выбрал клинику ЭКО в качестве цели, поскольку ее клиенты сознательно принимают решение завести детей. В своем сообщении он написал, что «не просил, чтобы его рожали», и выражал недовольство фактом своего появления на свет.