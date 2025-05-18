Стал известен мотив теракта у клиники ЭКО в Калифорнии

25-летний мужчина, подозреваемый в организации взрыва в клинике экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Калифорнии, оставил бессвязное послание, в котором выразил гнев из-за собственного рождения. Об этом сообщила американская журналистка Кэрол Маркович.
По данным портала BNO, подозреваемый выбрал клинику ЭКО в качестве цели, поскольку ее клиенты сознательно принимают решение завести детей. В своем сообщении он написал, что «не просил, чтобы его рожали», и выражал недовольство фактом своего появления на свет.
Ранее власти подтвердили, что погибший в результате взрыва водитель автомобиля и является предполагаемым исполнителем атаки. Взрыв произошел вечером 17 мая, в результате чего пострадало здание клиники, но, по предварительным данным, других жертв удалось избежать.
Судя по оставленному сообщению, мотивом преступления стало неприятие самой идеи рождения человека без его согласия. Подобные взгляды иногда встречаются в радикальных интернет-сообществах, пропагандирующих антинаталистские идеи (философскую позицию, согласно которой рождение человека — это нежелательное явление).
Полиция и ФБР продолжают расследование, изучая возможные связи подозреваемого с радикальными группами. Власти также проверяют, действовал ли он в одиночку или мог иметь сообщников.