Появились погибшие после столкновения корабля с мостом в Нью-Йорке

Власти уточнили, что после происшествия водолазы исследовали воду у места столкновения в качестве меры предосторожности. Полиция проводит проверку других людей, которые могли находиться на судне или пострадать в результате аварии. Судно следовало в море, когда произошла поломка и последующее столкновение. По данным NBC, расследование причин инцидента продолжается, а соответствующие службы оказывают помощь пострадавшим и их семьям.