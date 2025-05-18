Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле, движение затруднено

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле, в результате одна машина перевернулась. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в результате ДТП есть один пострадавший.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение затруднено на 1,2 километра.
— Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в публикации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Утром 15 мая на Юго-Восточной хорде в Москве загорелся грузовик. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. На месте пожара работали пять огнеборцев и одна пожарная машина. Спустя время огонь удалось потушить.