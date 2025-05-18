Два человека погибли в результате столкновения судна с мостом в Нью-Йорке

В результате столкновения парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке скончались два человека, передает местное издание New York Post.
По информации американской газеты, на борту судна во время столкновения находились 277 человек. После столкновения с мостом одна из огромных мачт упала прямо на палубу.
Мэр города Эрик Адамс, в свою очередь, ранее заявил о 19 пострадавших в результате инцидента. В полиции Нью-Йорк предполагают, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
При этом известно, что по мосту по-прежнему проезжают автомобили, данный инцидент не повлиял на его работу.