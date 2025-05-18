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Два человека погибли в результате столкновения судна с мостом в Нью-Йорке

После столкновения одна из огромных мачт упала прямо на палубу.

Источник: Аргументы и факты

В результате столкновения парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке скончались два человека, передает местное издание New York Post.

По информации американской газеты, на борту судна во время столкновения находились 277 человек. После столкновения с мостом одна из огромных мачт упала прямо на палубу.

Мэр города Эрик Адамс, в свою очередь, ранее заявил о 19 пострадавших в результате инцидента. В полиции Нью-Йорк предполагают, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

При этом известно, что по мосту по-прежнему проезжают автомобили, данный инцидент не повлиял на его работу.