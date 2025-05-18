Причиной аварии с кораблем в Нью-Йорке могла стать неисправность

Согласно информации, опубликованной в New York Post, в Бруклинский мост врезался парусный корабль военно-морских сил Мексики, который прибыл с праздничным визитом в Нью-Йорк. В результате инцидента мачты корабля упали на палубу, несколько членов экипажа получили серьёзные травмы. Известно, что не менее 19 человек получили травмы.