Причиной аварии с кораблем в Нью-Йорке могла стать неисправность

Причиной столкновения парусного корабля ВМС Мексики с Бруклинским мостом в Нью-Йорке могла стать техническая неисправность. Об этом заявил представитель полиции на пресс-конференции в Нью-Йорке.
«Полагаю, что произошла какая-то поломка в механизме, из-за которой корабль врезался в мост», — сказал полицейский.
Согласно информации, опубликованной в New York Post, в Бруклинский мост врезался парусный корабль военно-морских сил Мексики, который прибыл с праздничным визитом в Нью-Йорк. В результате инцидента мачты корабля упали на палубу, несколько членов экипажа получили серьёзные травмы. Известно, что не менее 19 человек получили травмы.