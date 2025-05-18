Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд признал застройщика виновным в обмане казахстанцев на 1 миллиард тенге

Суд признал застройщика виновным в обмане казахстанцев на 1 миллиард тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным суда, он обещал построить жилой комплекс в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщает пресс-служба судов ВКО.

Источник: depositphotos.com

Судом № 2 города Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, в марте 2021 года мужчина предоставил фиктивную справку о доходах ТОО и заключил с СПК договор о совместном строительстве жилого комплекса.

Согласно обвинению, гражданин Д. обязался построить три жилых дома. На эти цели СПК перевел ТОО 206 536 124 тенге, которыми, как утверждается, подсудимый впоследствии завладел.

В период с августа 2021 года по август 2023 года он заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся жилых домах при условии внесения предварительной предоплаты. Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях гражданина Д., перевели на счет ТОО общую сумму 1 096 663 005 тенге. Сумма ущерба по уголовному делу составила 1 273 199 129 тенге.

сообщили в пресс-службе судов Восточно-Казахстанской области

Подсудимый вину не признал. Преступление квалифицировано как тяжкое.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 лет и 10 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься коммерческой деятельностью сроком на 10 лет.

Отбывание лишения свободы подсудимым Д. определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Гражданские иски потерпевших разрешены.

сообщили в суде

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.