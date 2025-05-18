Суд признал застройщика виновным в обмане казахстанцев на 1 миллиард тенге

Судом № 2 города Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Как следует из материалов дела, в марте 2021 года мужчина предоставил фиктивную справку о доходах ТОО и заключил с СПК договор о совместном строительстве жилого комплекса.
Согласно обвинению, гражданин Д. обязался построить три жилых дома. На эти цели СПК перевел ТОО 206 536 124 тенге, которыми, как утверждается, подсудимый впоследствии завладел.
В период с августа 2021 года по август 2023 года он заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся жилых домах при условии внесения предварительной предоплаты. Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях гражданина Д., перевели на счет ТОО общую сумму 1 096 663 005 тенге. Сумма ущерба по уголовному делу составила 1 273 199 129 тенге.
Подсудимый вину не признал. Преступление квалифицировано как тяжкое.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 лет и 10 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься коммерческой деятельностью сроком на 10 лет.
Отбывание лишения свободы подсудимым Д. определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Гражданские иски потерпевших разрешены.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.