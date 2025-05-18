Суд признал застройщика виновным в обмане казахстанцев на 1 миллиард тенге

В период с августа 2021 года по август 2023 года он заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся жилых домах при условии внесения предварительной предоплаты. Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях гражданина Д., перевели на счет ТОО общую сумму 1 096 663 005 тенге. Сумма ущерба по уголовному делу составила 1 273 199 129 тенге.