Патрушев указал на роль Балтийского флота в обороне страны

«Основанный Петром Первым Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству. В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств», — следует из поздравительной телеграммы Патрушева. Его слова передает РИА Новости Он также обозначил, что флот занимается защитой и экономической зоны России.