Николай Патрушев поздравил представителей Балтийского флота с профессиональным праздником и отметил его историческое значение.
Балтийский флот России играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны и защите ее морских рубежей на фоне сложной военно-политической ситуации в регионе. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в поздравлении по случаю Дня Балтийского флота, который отмечается 18 мая.
«Основанный Петром Первым Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству. В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств», — следует из поздравительной телеграммы Патрушева. Его слова передает РИА Новости Он также обозначил, что флот занимается защитой и экономической зоны России.
В своем обращении Патрушев также напомнил о продолжающемся укреплении боевой подготовки Балтийского флота. В частности, совершенствуется уровень противодействия подводным диверсионным силам. Постепенно флот оснащается кораблями новых поколений, включая малые ракетные корабли с комплексом «Панцирь», фрегаты, корветы, противоминные суда и гидрографические катера.
Ранее сообщалось, что в составе Военно-морского флота России планируется создать специальные морские полки беспилотных систем, которые будут оснащены современными роботизированными комплексами для повышения эффективности флотов, включая Балтийский. За последние пять лет ВМФ России получил 49 новых кораблей. В целом российские власть развитие флота одним из своих приоритетов.