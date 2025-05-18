Два человека погибли при столкновении парусника с мостом в Нью-Йорке

Судно Cuauhtémoc было построено в испанском Бильбао в 1981 году, изначально оно называлось Celaya. Затем парусник приобрели мексиканские ВМС в качестве учебного судна для офицеров, кадетов и матросов. По данным New York Post, в Нью-Йорке оно находилось в рамках подготовки к мероприятию по парусному спорту Sail4th, регата состоится в следующем году в честь 250-летия США. В ВМС Мексики сообщили, что парусник совершал учебный поход.