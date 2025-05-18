Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор за нападение на курьера

«Защита певицы обжаловала приговор, посчитав его незаконным. Адвокаты указали, что девушка не вступала в преступный сговор, не помогала в организации преступления, не совершала насильственных действий. Это подтверждается как показаниями других фигурантов, так и словами потерпевшего. Апелляционное представление на приговор также поступило от прокуратуры — обвинение согласилось с выводами суда, но попросило исправить ряд ошибок. Так, оно сочло возможным исключить из приговора ссылку на то, что обвиняемые применяли насилие, опасное не только для здоровья, но и для жизни», — рассказывает РИА Новости.