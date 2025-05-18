Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор за нападение на курьера

Певице Лере Огонек, дочери исполнительницы шансона Кати Огонек, смягчили приговор по делу о разбойном нападении на курьера, уменьшив срок отбывания в колонии с 3 лет до 2,5 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся у него в распоряжении судебные документы.
Уточняется, что нападение произошло в декабре 2023 года: к певице приехал курьер, доставив заказ — телефон, после чего двое ее знакомых сразу же на него набросились, применив удушающие приемы и распылив в лицо химическое вещество из баллончика. Огонек в это время наблюдала за обстановкой возле дома. В заключение у потерпевшего отобрали рюкзак с вещами, ущерб от чего составил 234 тысячи рублей.
Артистку и двух других фигурантов осудили осенью прошлого года. Люблинский районный суд Москвы приговорил Огонек к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а ее знакомых — к 3,5 года и 4 годам.
«Защита певицы обжаловала приговор, посчитав его незаконным. Адвокаты указали, что девушка не вступала в преступный сговор, не помогала в организации преступления, не совершала насильственных действий. Это подтверждается как показаниями других фигурантов, так и словами потерпевшего. Апелляционное представление на приговор также поступило от прокуратуры — обвинение согласилось с выводами суда, но попросило исправить ряд ошибок. Так, оно сочло возможным исключить из приговора ссылку на то, что обвиняемые применяли насилие, опасное не только для здоровья, но и для жизни», — рассказывает РИА Новости.
К слову, накануне сообщалось, что бизнесмен Михаил Хубутия, ранее занимавший пост главы минторговли Московской области, признал вину в нападении на бывшую возлюбленную Юлию Ван.