Мощная магнитная буря накроет Землю 19 мая 2025: прогноз по часам

Кроме магнитной бури, 19 мая ожидаются и перемены в атмосферном давлении, а оно тоже влияет на самочувствие. В Москве давление будет пониженным — около 739 мм ртутного столба, что ниже нормы. Это может вызвать слабость, сонливость и головную боль. Особенно это почувствуют люди с пониженным давлением и те, кто остро реагирует на погодные перепады. А вот в Санкт-Петербурге давление будет в пределах нормы — около 757 мм рт. ст. Это значит, что в Северной столице самочувствие большинства жителей должно остаться стабильным.