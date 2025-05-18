Мощная магнитная буря накроет Землю 19 мая 2025: прогноз по часам

Середина мая стала нестабильной в плане геомагнитной обстановки.
В середине мая 2025 года солнечная активность снова заметно возросла. Ученые предупреждают о приближении новой магнитной бури. Многие в такие дни чувствуют недомогание — от головной боли до скачков давления. Поэтому важно следить за прогнозами. Что происходит на Солнце, чего ждать 19 мая 2025 — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 19 мая 2025.
В середине мая ученые заметили на Солнце новую корональную дыру — это темное пятно, откуда с большой скоростью вырывается поток солнечного ветра. Обычно такие потоки движутся со скоростью около 400 км в секунду, но сейчас они ускорились до 600−700 км/с. Это значит, что они могут сильнее повлиять на магнитное поле Земли — и тогда начнется геомагнитная буря.
Кроме того, по данным с орбитальных телескопов, сейчас формируется так называемый полярный овал — область, где могут появляться северные сияния. Поскольку в это время темная сторона Земли находится над территорией России, шанс увидеть необычное свечение в небе как раз у нас. Но главное — это знак, что солнечный ветер уже близко и вскоре может начаться буря.
Магнитные бури 19 мая 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 19 мая довольно высокая — 60%. Это значит, что буря скорее всего будет. Шанс на спокойную обстановку — всего 10%, а на умеренные возмущения — 30%.
Ожидаемый уровень геомагнитной активности — около 5 баллов по девятибалльной шкале. Это «красный» уровень, когда чувствительные люди могут особенно остро ощущать перемены: головные боли, раздражительность, бессонница. Пик активности придется на утро — с 6 до 10 часов по московскому времени. До и после этого периода ожидается «оранжевый» уровень — чуть меньше 5 баллов, но тоже ощутимый.
Прогноз магнитных бурь до конца маяФото: Фото: URA.RU.
Прогноз до конца мая.
Судя по текущим расчетам, вторая половина месяца будет неравномерной: дни спокойствия будут чередоваться с периодами повышенной активности. Вот как распределяется геомагнитная обстановка:
20 мая — затишье, зеленый уровень (3 балла)21 мая — снова умеренная активность, оранжевый уровень (4 балла)22−27 мая — серия спокойных дней, зеленый уровень28−29 мая — мощные магнитные бури, красный уровень (5 баллов)30 мая — умеренная активность, оранжевый уровень (4 балла)31 мая — все спокойно, зеленый уровень (2 балла).
Но стоит помнить: долгосрочные прогнозы часто меняются. Новая вспышка или корональная дыра на Солнце — и вся картина может резко измениться. Точные данные ученые дают максимум на два-три дня вперед.
Атмосферное давление 19 мая.
Кроме магнитной бури, 19 мая ожидаются и перемены в атмосферном давлении, а оно тоже влияет на самочувствие. В Москве давление будет пониженным — около 739 мм ртутного столба, что ниже нормы. Это может вызвать слабость, сонливость и головную боль. Особенно это почувствуют люди с пониженным давлением и те, кто остро реагирует на погодные перепады. А вот в Санкт-Петербурге давление будет в пределах нормы — около 757 мм рт. ст. Это значит, что в Северной столице самочувствие большинства жителей должно остаться стабильным.
Как магнитные бури влияют на здоровье.
Несмотря на устойчивое мнение, что магнитные бури «бьют по здоровью», наука пока не дает однозначного ответа. Есть наблюдения, которые показывают связь между геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия у метеозависимых людей. Но прямых научных доказательств, что именно буря вызывает головную боль, скачки давления или бессонницу — нет.
Каждый организм реагирует по-своему. Кто-то чувствует усталость и раздражение в такие дни, а кто-то вообще ничего не замечает. Если вы знаете, что у вас есть такая чувствительность, лучше заранее немного скорректировать день: выспаться, отказаться от лишней нагрузки и пить больше воды.
Как защитить себя от магнитной бури.
Магнитные бури чаще всего ощущаются людьми с метеозависимостью, хроническими заболеваниями или нестабильным давлением. Но даже если вы обычно не замечаете изменений, в дни повышенной геомагнитной активности стоит немного скорректировать образ жизни.
Вот простые рекомендации, которые помогут легче перенести такие дни:
Больше отдыхайте. Постарайтесь выспаться, не перегружать себя делами и не нервничать по пустякам. Организму сейчас нужно больше сил. Следите за питьевым режимом. Простая вода помогает организму справляться с нагрузкой. Избегайте крепкого кофе, алкоголя и энергетиков. Снизьте физические и умственные нагрузки. Лучше отложить важные дела, поездки, серьезные решения — особенно в часы пика магнитной активности (например, с 6 до 10 утра 19 мая).Питайтесь легко. Исключите тяжелую жирную пищу, отдавайте предпочтение овощам, фруктам, рыбе и кашам. Принимайте лекарства по расписанию. Если у вас есть проблемы с сердцем или давлением, не пропускайте прием препаратов и обязательно держите их под рукой. Гуляйте на свежем воздухе. Неспешная прогулка в парке поможет расслабиться и улучшить самочувствие.