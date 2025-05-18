В Ростовской области подросток за рулем «семерки» устроил аварию с пострадавшими

В Орловском районе Ростовской области вечером 16 мая случилась авария, в которой пострадали трое подростков. За рулем «семерки» находился 16-летний парень. На подъезде к хутору Донской из-за выбоин на грунтовой дороге он не справился с управлением, машина съехала в лесополосу и врезалась в дерево. Водитель и его друзья — школьники возрастом 13 и 10 лет — получили травмы. Всех троих доставили в больницу.