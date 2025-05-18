Эксперт опроверг версию об удушье девочки в Брянске во время приема пищи

Напомним, отец девочки Александр Кулагин был осуждён на 19 лет лишения свободы за совершение убийства и организацию инсценировки похищения. Мать девочки, Светлана Шкапцова, была приговорена к четырём годам и трём месяцам лишения свободы за оставление ребёнка в опасности и дачу ложных показаний. Кулагин не признал свою вину в убийстве, утверждая, что девочка умерла от удушья, когда её кормила мать.