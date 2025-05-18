Эксперт опроверг версию об удушье девочки в Брянске во время приема пищи

Специалист, занимающийся расследованием дела об убийстве девятимесячной девочки в Брянске, разъяснила, что ребёнок не мог умереть от удушья во время приёма пищи, как пытался представить отец, осуждённый за это преступление, пишет РИА Новости.
В судебных документах указано, что у здорового ребёнка не может произойти аспирация во время приёма пищи, независимо от положения тела, в том числе лёжа. Ребёнок проглатывает ровно столько пищи, сколько ему нужно, а лишнее количество смеси выливается.
Напомним, отец девочки Александр Кулагин был осуждён на 19 лет лишения свободы за совершение убийства и организацию инсценировки похищения. Мать девочки, Светлана Шкапцова, была приговорена к четырём годам и трём месяцам лишения свободы за оставление ребёнка в опасности и дачу ложных показаний. Кулагин не признал свою вину в убийстве, утверждая, что девочка умерла от удушья, когда её кормила мать.
«Похищение» девятимесячной девочки, случившееся в Брянске в марте 2012 года, вызвало широкий резонанс. Мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы, заявив о пропаже дочери. В течение трёх недель поиски не приносили результатов, в них участвовали тысячи сотрудников силовых структур и волонтёров. Однако в итоге выяснилось, что история с похищением была выдумана родителями. В конце февраля девочка скончалась от побоев, нанесённых отцом.