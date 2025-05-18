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Судно с толпой пассажиров врезалось в Бруклинский мост: видео

В Нью-Йорке очевидцы запечатлели неприятный казус, произошедший на воде. Судно мексиканского флота с несколькими сотнями людей на борту врезалось в Бруклинский мост. Сообщается о нескольких пострадавших.

В Нью-Йорке очевидцы запечатлели неприятный казус, произошедший на воде. Судно мексиканского флота с несколькими сотнями людей на борту врезалось в Бруклинский мост. Сообщается о нескольких пострадавших.

Подробнее — на видео.