По новой схеме с цветами мошенники развели хабаровчанку на 2,6 млн рублей

Жительница Хабаровска потеряла более 2,6 млн рублей, став жертвой «цветочной» схемы мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Инцидент начался со звонка в WhatsApp* от неизвестного мужчины, который сообщил о доставке цветов на имя 47-летней горожанки. Женщина, знающая о подобных схемах, заподозрила обман, но связь прервалась, и включилась запись автоответчика с предложением горячей линии.
Позвонив по указанному номеру, женщина рассказала о ситуации, после чего с ней связался лжеработник Роскомнадзора. Аферист сообщил, что на портале Госуслуг якобы оформлена доверенность на банковские операции от лица потерпевшей, а мошенники пытаются перевести её деньги на счёт недружественного государства.
Испуганная женщина последовала указаниям лжесотрудников, выдающих себя за представителей Росфинмониторинга и ФСБ. За четыре дня она перевела более 2,6 млн рублей на счёт, указанный аферистами. Мошенники продолжили манипуляции, убедив её взять кредит, чтобы якобы испортить кредитную историю и предотвратить дальнейшие махинации. Банк одобрил заём на 560 тысяч рублей, которые она также отправила злоумышленникам.
В результате хабаровчанка лишилась всех сбережений и осталась с долгами. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», расследование продолжается.
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