По новой схеме с цветами мошенники развели хабаровчанку на 2,6 млн рублей

Испуганная женщина последовала указаниям лжесотрудников, выдающих себя за представителей Росфинмониторинга и ФСБ. За четыре дня она перевела более 2,6 млн рублей на счёт, указанный аферистами. Мошенники продолжили манипуляции, убедив её взять кредит, чтобы якобы испортить кредитную историю и предотвратить дальнейшие махинации. Банк одобрил заём на 560 тысяч рублей, которые она также отправила злоумышленникам.