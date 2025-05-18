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Житель Саратова придавил на экскаваторе семилетнюю дочь, сидевшую на ковше

Девочку доставили в больницу, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В Саратове мужчина придавил ковшом экскаватора-погрузчика семилетнюю дочь, которая сидела на этой части машины. О происшествии сообщило СУ СК РФ по Саратовской области.

По данным ведомства, все произошло накануне, девочку доставили в больницу.

«По предварительным данным, при передвижении на арендованном экскаваторе-погрузчике при выполнении земляных работ подозреваемый на территории домовладения по улице Крайней, не заметив сидевшую на ковше семилетнюю девочку, прижал ее между ковшом и участком земли», — говорится в сообщении СУ СК.

Следователи возбудили в отношении 34-летнего горожанина уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 39-летний мужчина погиб из-за удара ковшом самодельного экскаватора.