Житель Саратова придавил на экскаваторе семилетнюю дочь, сидевшую на ковше

«По предварительным данным, при передвижении на арендованном экскаваторе-погрузчике при выполнении земляных работ подозреваемый на территории домовладения по улице Крайней, не заметив сидевшую на ковше семилетнюю девочку, прижал ее между ковшом и участком земли», — говорится в сообщении СУ СК.