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Двое погибли в результате аварии мексиканского корабля, перевозившего кадетов

В результате аварии мексиканского круизного судна в Нью-Йорке погибли два пассажира.

В результате аварии мексиканского круизного судна в Нью-Йорке погибли два пассажира. Об этом сообщает газета New York Post.

«По всей видимости, он потерял питание, когда отплывал из Нью-Йорка в Исландию, а течение унесло его к магистрали моста», — озвучили свою версию журналисты.

В NYP отметили, что на данный момент точно известно о 17 пассажирах, получивших серьезные травмы. Всего на фрегате находилось 277 человек, — большинство воспитанники кадетских училищ.

Трагический инцидент произошел в субботу, 17 мая, — декоративные мачты корабля обрушились из-за столкновения с Бруклинским мостом.