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В Колпино рабочий скончался после падения на заводе

Правоохранительные органы уточняют обстоятельства трагедии.

В Колпино рабочий скончался после того, как упал во время смены на Ижорском заводе и пробил голову.

В субботу, 17 мая, сотрудник Ижорского завода упал, предположительно сам, и пробил голову во время работы. После падения он потерял сознание и погиб.

Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть мужчины. У него на затылке нашли зияющую рану, сообщает «Фонтанка».

На данный момент правоохранительные органы уточняют обстоятельства смерти рабочего.

Ранее 18-летний водитель ВАЗ погиб после того, как сел за руль автомобиля без прав, вылетел с дороги под Зеленогорском и врезался в опору линий электропередач. Он скончался на месте. Его пассажир попал в больницу.