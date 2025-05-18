В Колпино рабочий скончался после падения на заводе

В Колпино рабочий скончался после того, как упал во время смены на Ижорском заводе и пробил голову.
В субботу, 17 мая, сотрудник Ижорского завода упал, предположительно сам, и пробил голову во время работы. После падения он потерял сознание и погиб.
Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть мужчины. У него на затылке нашли зияющую рану, сообщает «Фонтанка».
На данный момент правоохранительные органы уточняют обстоятельства смерти рабочего.
Ранее 18-летний водитель ВАЗ погиб после того, как сел за руль автомобиля без прав, вылетел с дороги под Зеленогорском и врезался в опору линий электропередач. Он скончался на месте. Его пассажир попал в больницу.