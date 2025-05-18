Два легковых авто с пассажирами вызволили спасатели из грязевой ловушки

В 70 км. от г. Аркалык на автодороге республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» два легковых автомобиля с 3 пассажирами застрял в грязевой массе. Водители обратились за помощью к спасателям, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.