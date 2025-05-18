В Красноярском крае произошел 31 пожар за сутки

В связи с участившимися случаями палов травы и пожаров, вызванных неисправностью электрооборудования, МЧС России по Красноярскому краю призывает жителей региона быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. Не разводите костры вблизи лесных массивов и хозяйственных построек, следите за состоянием электропроводки в ваших домах и вовремя проводите ее ремонт или замену. Помните, что от вашей бдительности зависит безопасность вашего имущества и жизнь окружающих.