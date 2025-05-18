В Красноярском крае произошел 31 пожар за сутки

За прошедший период в Красноярском крае пожарные ликвидировали 31 пожар, к счастью, обошлось без пострадавших.
За прошедший период в Красноярском крае пожарные ликвидировали 31 пожар, к счастью, обошлось без пострадавших. Однако напряженная обстановка сохраняется из-за многочисленных палов травы, общая площадь которых превысила 224 гектара.
Особое внимание спасателей привлек пожар в селе Частоостровское Емельяновского района. Там загорелась хозяйственная постройка, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на расположенный рядом жилой дом. В тушении пожара приняли участие 11 человек и 3 единицы техники, включая добровольцев. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
В связи с участившимися случаями палов травы и пожаров, вызванных неисправностью электрооборудования, МЧС России по Красноярскому краю призывает жителей региона быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. Не разводите костры вблизи лесных массивов и хозяйственных построек, следите за состоянием электропроводки в ваших домах и вовремя проводите ее ремонт или замену. Помните, что от вашей бдительности зависит безопасность вашего имущества и жизнь окружающих.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в дачном поселке под Красноярском два дома уничтожены огнем. Общая площадь, охваченная огнем, составила 112 квадратных метров.