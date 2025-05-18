Хотел эффектно причалить: катер сбил россиянку, отдыхавшую в Египте

В египетском Шарм-эш-Шейхе катер сбил россиянку, которая купалась в огороженной буйками безопасной зоне. Об этом в воскресенье, 18 мая, пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что туристка потеряла сознание и сейчас находится в больнице.
Авторы материала утверждают, что во время отдыха в отеле Movenpick Resort на египетском курорте туристка вместе с мужем и дочерью отправилась купаться в море. Как сообщают ее близкие, к безопасной зоне подплыл катер с водной ватрушкой, на которой находились трое туристов. Водитель попытался эффектно причалить, но не справился со скоростью и столкнулся с купавшейся россиянкой.
Женщину вынесли на берег, после чего она пожаловалась на сильную головную боль и судороги в ногах. Уточняется, что россиянка также потеряла сознание.
По словам дочери и мужа пострадавшей, сотрудники отеля не предприняли никаких действий после инцидента, не предоставили медицинскую помощь и предложили обратиться в страховую компанию. Дочь туристки вызвала скорую помощь, которая, как она утверждает, прибыла только спустя полтора часа, в течение которых ее мать оставалась без сознания на шезлонге, передает Telegram-канал.
Это не первый случай, связанный с российскими туристами в Египте за последнее время: так, в начале мая отдыхающих из России заселили в заброшенный отель: туристам предоставили грязные и непригодные для проживания номера без света, с мусором, плесенью и со сломанной мебелью. Кроме того, на территории заведения лежали мертвые птицы и фекалии.