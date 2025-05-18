Хотел эффектно причалить: катер сбил россиянку, отдыхавшую в Египте

Это не первый случай, связанный с российскими туристами в Египте за последнее время: так, в начале мая отдыхающих из России заселили в заброшенный отель: туристам предоставили грязные и непригодные для проживания номера без света, с мусором, плесенью и со сломанной мебелью. Кроме того, на территории заведения лежали мертвые птицы и фекалии.