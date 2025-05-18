В Египте россиянку во время купания в море сбил катер

Как стало известно SHOT, туристка приехала на курорт вместе с мужем и дочерью. Они отдыхали в отеле Movenpick Resort. По словам близких, к безопасной зоне для купания неожиданно приблизился катер с водной ватрушкой. На ней было трое туристов. Водитель хотел эффектно припарковаться, но не рассчитал скорость и врезался в россиянку, которая в этот момент плавала.