В Египте россиянку во время купания в море сбил катер

В Шарм-эш-Шейхе россиянку сбил катер, когда она купалась в безопасной зоне, ограниченной буйками. Женщина потеряла сознание, сейчас она находится в больнице.
Как стало известно SHOT, туристка приехала на курорт вместе с мужем и дочерью. Они отдыхали в отеле Movenpick Resort. По словам близких, к безопасной зоне для купания неожиданно приблизился катер с водной ватрушкой. На ней было трое туристов. Водитель хотел эффектно припарковаться, но не рассчитал скорость и врезался в россиянку, которая в этот момент плавала.
Женщину вытащили на берег. Она жаловалась на сильную головную боль и судороги в ногах. Дочь и муж пострадавшей утверждают, что сотрудники отеля не отреагировали на происшествие. Они не предоставили врача и посоветовали связаться со страховой компанией.
Дочь туристки вызвала скорую помощь. По её словам, медики ехали полтора часа. Всё это время её мать лежала на шезлонге без сознания. Сейчас пострадавшая находится в местной больнице.
Ранее пятерых российских туристов госпитализировали в Таиланде из-за отравления дикими фруктами.