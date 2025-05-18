Число пострадавших в массовой аварии на трассе Ялта — Севастополь увеличилось

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.
Напомним, авария случилась вечером 17 мая. 41-летняя женщина-водитель, будучи за рулем автомобиля Toyota, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями Daewoo, Volkswagen и Toyota, которые стояли на перекрестке для поворота налево.
В ведомстве выяснили, что предварительной причиной аварии стала техническая неисправность тормозной системы автомобиля Toyota, в результате чего машина выехала на встречную полосу.
«В ходе расследования будет проведена экспертиза технического состояния транспортного средства и дана правовая оценка действий водителя автомобиля Toyota», — говорится в сообщении.