Число пострадавших в массовой аварии на трассе Ялта — Севастополь увеличилось

Напомним, авария случилась вечером 17 мая. 41-летняя женщина-водитель, будучи за рулем автомобиля Toyota, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями Daewoo, Volkswagen и Toyota, которые стояли на перекрестке для поворота налево.