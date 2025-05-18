Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших в массовой аварии на трассе Ялта — Севастополь увеличилось

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием четырех автомобилей на дороге Ялта — Севастополь увеличилось до шести.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.

Напомним, авария случилась вечером 17 мая. 41-летняя женщина-водитель, будучи за рулем автомобиля Toyota, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями Daewoo, Volkswagen и Toyota, которые стояли на перекрестке для поворота налево.

В ведомстве выяснили, что предварительной причиной аварии стала техническая неисправность тормозной системы автомобиля Toyota, в результате чего машина выехала на встречную полосу.

«В ходе расследования будет проведена экспертиза технического состояния транспортного средства и дана правовая оценка действий водителя автомобиля Toyota», — говорится в сообщении.