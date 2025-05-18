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В Москве число квартирных краж сократилось на 40%

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что улучшилась их раскрываемость.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Количество квартирных краж, совершенных в Москве с января по апрель 2025 года, сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На 40% меньше зарегистрировано квартирных краж. Их всего 45 (за аналогичный период прошлого года — 75), улучшилась их раскрываемость», — сказали в пресс-службе.

По данным прокуратуры, также снизилось количество автомобильных краж. С начала года их зарегистрировано 76, а за тот же период 2024 года — 91. Кроме того, почти на 10% сократилось количество мелких хищений.

Всего с января по апрель 2025 года в Москве было совершено около 10,5 тыс. краж, что почти на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.