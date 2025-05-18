«Автомобиль загорелся»: в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы произошло спровоцировавшее пробку ДТП

По данным департамента транспорта, в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы cтолкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся.
Отмeчаeтся, что движение затруднено на 1,2 км, на месте работают спeциальные службы Москвы. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
«В Лефортовском тоннеле (ПК23+20,50 км) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в соцсетях ведомства.
По данным РЕН ТВ, одного человека доставили в больницу, а другой отказался от госпитализации в медицинское учреждение.