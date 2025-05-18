Россиянин застрял в вентиляционной шахте дома и умер

В Казани мужчина застрял в вентиляционной шахте дома и не выжил. Об этом сообщают в телеграм-каналах.
Предположительно, 41-летний местный житель пытался спрятаться от полиции, которая пришла к нему утром по подозрению в торговле запрещенными веществами.
Мужчина выскочил на крышу в одном нижнем белье и прыгнул в шахту, однако выбраться оттуда самостоятельно уже не смог.
Спасатели приехали быстро, но сразу начать спасать россиянина не могли. Им потребовалось получить разрешение на слом стены в закрытом магазине. Пока разрешения ждали, мужчина умер.
Сообщается, что у погибшего остались жена и маленький ребенок.
Ранее сообщалось, что 17 мая в селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии произошел пожар в деревянном одноэтажном доме, унесший жизни четырех человек.