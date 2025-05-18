Силы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области утром воскресенья, 18 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
— С 7.15 до 8.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канал ведомства.
За ночь 18 мая ВС РФ уничтожили семь беспилотников над регионами России.
Ранее в городе Горловка Донецкой Народной Республики ДНР украинский дрон атаковал школьный автобус.
Помимо этого, в результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погиб мирный житель. Беспилотник целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельского Шебекинского округа.