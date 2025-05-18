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Российская ПВО за час сбила с десяток дронов ВСУ над Белгородской областью

Над Белгородской областью за час была отражена атака украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили до 14 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Белгородской области сбили 14 дронов.

Над Белгородской областью за час была отражена атака украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили до 14 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 7.15 до 8.20 (Мск) дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — отметили в военном министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Также в ночь на 18 мая дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, атаковавших приграничные регионы страны. По данным ведомства, четыре беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, еще три — над Брянской областью.