Есть жертвы: корабль иностранных ВМС врезался в мост в Нью-Йорке

Корабль ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост, в результате чего погибли два человека. Было видно, как три мачты парусного корабля сломались и частично обрушились после того, как задели мост в Нью-Йорке.
Парусный корабль ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в субботу во время рекламного тура по Нью-Йорку, вершина его мачты задела культовый пролет, когда корабль проплывал по Ист-Ривер, сообщает Associated Press.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что в результате инцидента погибли два человека, еще 19 человек получили ранения, в том числе двое в критическом состоянии. По словам Адамса, на борту судна «Куаутемок» находилось 277 человек, когда он потерял подачу электроэнергии и врезался в мост.
На кадрах, запечатленных на многочисленных видеозаписях очевидцев, можно увидеть, как три мачты корабля ломаются и частично разрушаются, когда они врезаются в настил моста. На видеозаписях видно интенсивное движение на мосту в момент столкновения. Судно, на котором развевался гигантский зелено-бело-красный мексиканский флаг, затем отнесло к кромке реки.
Военно-морские силы Мексики сообщили в своем посте в социальных сетях, что учебное судно академии «Куаутемок» было повреждено в результате столкновения с Бруклинским мостом, что помешало ему продолжить плавание. В сообщении также говорилось, что военно-морские и местные власти, которые оказывают помощь, следят за состоянием личного состава и материальных средств.
«Военно-морской флот подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности персонала, прозрачности своих операций и отличной подготовки будущих офицеров Мексиканской армады», — говорится в сообщении на испанском языке.
Очевидцы Сидни Найделл и Лили Кац рассказали Associated Press, что они сидели снаружи и любовались закатом, когда увидели, как судно ударилось о мост и одна из его мачт сломалась. Присмотревшись, они увидели, что кто-то свисает с борта корабля.
«Мы увидели, что кто-то болтается, и я не мог сказать, было ли это просто размыто или у меня перед глазами, и мы смогли увеличить изображение на нашем телефоне, и увидели, что кто-то болтался на ремнях безопасности сверху, по крайней мере, около 15 минут, прежде чем они смогли спасти его», — говорит Кац.
Свидетели рассказали, что видели, как двух человек на носилках перенесли с корабля на небольшие лодки.
Бруклинский мост, открытый в 1883 году, имеет главный пролет длиной почти 490 метров, который поддерживается двумя каменными башнями. По данным городского департамента транспорта, ежедневно здесь проезжает более 100 000 транспортных средств и около 32 000 пешеходов, а пешеходная дорожка является главной достопримечательностью для туристов.
«Куаутемок», длина которого, по данным ВМС Мексики, составляет около 90,5 метров, а ширина — 12 метров, впервые вышел в море в 1982 году. Каждый год по окончании занятий в военно-морском училище он отправляется на обучение курсантов. В этом году парусный корбаль покинул мексиканский порт Акапулько на тихоокеанском побережье 6 апреля, сообщили в ВМС Мексики. Судно должно было посетить 22 порта в 15 странах, включая Кингстон (Ямайка), Гавану (Куба), Косумель (Мексика) и Нью-Йорк.
Также планировалось посетить Рейкьявик (Исландия), Бордо, Сен-Мало и Дюнкерк (Франция), Абердин (Шотландия) и другие города, в общей сложности поход был запланирован на 254 дня — 170 в море и 84 в порту.