Есть жертвы: корабль иностранных ВМС врезался в мост в Нью-Йорке

«Мы увидели, что кто-то болтается, и я не мог сказать, было ли это просто размыто или у меня перед глазами, и мы смогли увеличить изображение на нашем телефоне, и увидели, что кто-то болтался на ремнях безопасности сверху, по крайней мере, около 15 минут, прежде чем они смогли спасти его», — говорит Кац.