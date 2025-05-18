Запчасть отвалилась у пролетавшего над Челябинском самолета

У пролетавшего над Челябинском самолета отвалилась запчасть. Об этом в воскресенье, 18 мая, пишут региональные СМИ.
— В результате инцидента отвалилась запчасть. Все живы, никто не пострадал, — сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
Во время рейса Москва — Петропавловск-Камчатский мужчина пытался открыть дверь самолета. Экипаж пытался успокоить мужчину, а после было принято решение обездвижить его. После приземления самолета агрессивного пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов. Силовики проводят проверку по факту произошедшего.