Запчасть отвалилась у пролетавшего над Челябинском самолета

Во время рейса Москва — Петропавловск-Камчатский мужчина пытался открыть дверь самолета. Экипаж пытался успокоить мужчину, а после было принято решение обездвижить его. После приземления самолета агрессивного пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов. Силовики проводят проверку по факту произошедшего.