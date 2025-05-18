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Запчасть отвалилась у пролетавшего над Челябинском самолета

У пролетавшего над Челябинском самолета отвалилась запчасть. Об этом в воскресенье, 18 мая, пишут региональные СМИ.

У пролетавшего над Челябинском самолета отвалилась запчасть. Об этом в воскресенье, 18 мая, пишут региональные СМИ.

— В результате инцидента отвалилась запчасть. Все живы, никто не пострадал, — сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Во время рейса Москва — Петропавловск-Камчатский мужчина пытался открыть дверь самолета. Экипаж пытался успокоить мужчину, а после было принято решение обездвижить его. После приземления самолета агрессивного пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов. Силовики проводят проверку по факту произошедшего.